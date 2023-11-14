Суд вынес приговор юному неонацисту, зиговавшему у памятника Ольге Берггольц

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении несовершеннолетнего гражданина (имя не называется), осквернившего памятник блокадной героине Ольге Берггольц.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, было установлено, что 30 января этого года 17-летний молодой человек, находясь у мемориала, к которому были возложены цветы в честь дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сначала наступил ногой на постамент, придавив цветы, а потом «неоднократно поднял свою правую руку вверх, сделав таким образом жест нацистского приветствия, сопроводив его определенной фразой».

Свою вину в итоге юный фигурант признал. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 120 часов.

Кроме этого, несовершеннолетнему нарушителю назначили принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

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