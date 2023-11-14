Волынец предложила дать медсестрам право на отказ от проведения аборта

Детский омбудсмен Татарстана Ирины Волынец обратилась к депутату Госдумы Вероники Власовой с предложением предусмотреть право медперсонала на отказ от проведения аборта пациенток по немедицинским показаниям. Копия обращения есть у «Ъ-Казань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

По ее словам, у медсестры-акушерки, которая выполняет назначение врача-гинеколога, нет права на отказ от проведения искусственного прерывания беременности, если это непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. В связи с этим госпожа Волынец предлагает внести изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и предусмотреть право иного медицинского персонала на отказ от проведения аборта.

«Прошу Вас, уважаемая Вероника Валерьевна, поддержать данное предложение, инициировать разработку законопроекта, реализация которого окажет положительное влияние на динамику рождаемости нашей страны»,— сказала госпожа Волынец.

"Ъ-Казань"