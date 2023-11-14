Экс-депутат гордумы Тобольска обвиняется в неуплате 290 млн рублей налогов

Бывший депутат гордумы Тобольска (Тюменская область) Сергей Вакарин обвиняется в неуплате налогов в размере 290 млн руб. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Уголовное дело передано на рассмотрение в Тобольский горсуд.

По данным следствия, обвиняемый, находясь на должности директора ООО «Антикор-М», в период с января 2017 года май 2020 года отразил в бухгалтерской и налоговой отчетности организации фиктивные сведения о взаимоотношениях с контрагентами, которые никаких услуг не оказывали.

На имущество предприятия и обвиняемого наложен арест. Экс-депутат гордумы Вакарин обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В 2021 году из «Единой России» был исключен депутат думы Тобольска Сергей Вакарин, которого осудили за ДТП, в котором он сбил инспектора ГИБДД. В сентябре 2022 года Сергей Вакарин был признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1. ст. 318 ч. УК РФ). Тогда он был осужден на один год и десять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.

По данным сервиса Kartoteka.ru, выручка «Антикор-М» в 2022 году составила 844.5 млн. (-31.7% к 2021 году), а чистая прибыль — 3.1 млн. (-93.3%). Компания была зарегистрирована в 2004 году, в ней числятся 218 сотрудников.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте