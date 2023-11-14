Спикер нижегородского заксобрания предложил коллегам экскурсию по «разливайкам»

Нижегородские депутаты готовы провезти по «разливайкам» Дзержинска и Нижнего Новгорода всех, кто сомневается в необходимости закона, который дает регионам право самостоятельно регулировать время работы точек общепита, расположенных в жилых домах. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил председатель областного заксобрания Евгений Люлин, комментируя внесение соответствующего законопроекта в Госдуму РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель нижегородского заксобрания Евгений Люлин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Председатель нижегородского заксобрания Евгений Люлин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее нижегородские депутаты самостоятельно направляли в Госдуму предложения о передаче полномочий по регулированию работы таких магазинов на региональный уровень. Аналогичную инициативу было направлено Нижегородской областью через Ассоциацию законодателей ПФО.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», внесенный законопроект о работе общепитов в жилых домах разработан Госдумой, но в его основе частично лежит текст обращения нижегородских депутатов.

По словам Евгения Люлина, проект закона будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. В документе прописано право субъектов РФ определять часы работы общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориям. Кроме того, предлагается ввести запрет на наименование алкоголя, вводящее в заблуждение. «Больше никаких целительных настоек боярышника. Появятся также ограничения и на продажу слабоалкогольных напитков. На этой неделе проект закона Госдума направит в регионы для обсуждения. Уверен, коллеги нас поддержат»,— отметил господин Люлин.

Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале 2023 года в Нижегородской области были удвоены штрафы за нарушение тишины для физлиц до 4 тыс. руб. в расчете на то, что это позволит приструнить шумных посетителей «разливаек». При этом нижегородские рестораторы опасаются, что от введения дополнительных ограничений на работу общепита в жилых домах могут пострадать добропорядочные предприниматели.

Андрей Репин