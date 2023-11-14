В Прикубанском округе Краснодара из-за аварии пропала вода
Аварийное отключение холодной воды произошло 14 ноября в Прикубанском округе Краснодара. На улице Генерала Корнилова, 1 прорвало подземный трубопровод, сообщили в городской ЕДДС.
Фото: pixabay.com
Воды нет в 12 многоквартирных домах. В зону отключения попали улицы Генерала Корнилова, Крылатская, Западный обход.
На месте уже работают коммунальщики. О завершении восстановительных работ пока не сообщалось.
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