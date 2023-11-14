В Прикубанском округе Краснодара из-за аварии пропала вода

Аварийное отключение холодной воды произошло 14 ноября в Прикубанском округе Краснодара. На улице Генерала Корнилова, 1 прорвало подземный трубопровод, сообщили в городской ЕДДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Воды нет в 12 многоквартирных домах. В зону отключения попали улицы Генерала Корнилова, Крылатская, Западный обход.

На месте уже работают коммунальщики. О завершении восстановительных работ пока не сообщалось.

Вячеслав Рыжков

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