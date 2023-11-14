В Краснодаре выявили владельцев 36 тысяч ранее неучтенных объектов недвижимости

К началу ноября в Краснодаре нашли владельцев 36 тыс. ранее учтенных объектов недвижимости. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работу в этом направлении продолжат. Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что «ничего бесхозного в городе быть не должно».

«У каждого земельного участка, объекта капитального строительства и помещения должен быть хозяин, который его содержит и исправно платит налоги. Ведь это прежде всего поступления в казну Краснодара и благополучие его жителей»,— подчеркнул Евгений Наумов.

Бесхозные объекты выявляют по поручению президента России Владимира Путина в рамках госпрограммы РФ «Национальная программа пространственных данных». Краснодарский край выбрали пилотным регионом. Сведения об объектах должны вноситься в ЕГРН.

Татьяна Ручкина

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