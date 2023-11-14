Автобусы для городов и сел Башкирии поставит компания из Нижнего Новгорода

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии заключило контракт на поставку 159 автобусов среднего класса для малых городов и сельских поселений с ООО «Профавто» (Нижний Новгород), сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене за 942,75 млн руб. Компания была единственным участником закупки.

Автобусы необходимо поставить в течение двух месяцев. Они должны быть не ранее текущего года выпуска пассажировместимостью до 43 человек.

В сентябре текущего года минтранс Башкирии заключил контракт на поставку 33 автобусов среднего класса для малых городов и сел с ООО «Луидор-Уфа» за 204,71 млн руб.

ООО «Профавто» зарегистрировано в июле 2019 года. Компания занимается торговлей легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. Владельцем является Дмитрий Седов. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Выручка в 2022 году составила 492,6 млн руб., чистая прибыль — 70 тыс. руб.

Майя Иванова

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