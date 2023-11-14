Районы Башкирии вводят новые льготы для участников СВО

В районах Башкирии установили новые льготы для контрактников, участвующих в специальной военной операции. Так, в Кушнаренковском районе республики военнослужащих освободили от уплаты земельного и имущественного налога физлиц за 2022 год. Льгота распространяется на участника СВО или одного из членов его семьи, а также на одного из членов семьи погибшего военнослужащего. Она предоставляется на жилой дом или его часть, квартиру или долю в ней, гараж или машино-место, хозяйственное строение площадью не более 50 кв. м и земельный участок для индивидуального жилищного строительства, подсобного хозяйства или садоводства.

В Белебеевском районе жителям, заключившим контракт с Министерством обороны РФ в 25 октября 2023 года, единовременно выплачивают 50 тыс. руб. Средства на эти цели выделил муниципальный благотворительный фонд поддержки социального развития.

Наталья Балыкова

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