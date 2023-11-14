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Сеть эндокринологических центров появятся в Удмуртии в 2024 году

В Удмуртии планируется создать сеть эндокринологических центров в 2024 году в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Как сообщила в Telegram заместитель председателя правительства Эльвира Пинчук, межрайонные центры появятся в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Игре, Уве, Глазове и Можге.

В настоящее время Региональный эндокринологический центр действует на базе Первой республиканской клинической больницы. Здесь пациентам оказывают мультидисциплинарную помощь.

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