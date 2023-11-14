Ректоров пермских вузов попросили активнее сотрудничать с промышленными предприятиями

В 2023 году в вузы Пермского края было подано свыше 85 тыс. заявлений. Первокурсниками всех уровней и форм обучения стали 11,7 тыс. человек, из них 7,7 тыс. поступили на бюджет. По квоте для участников СВО и членов их семей принято 87 студентов. Такие данные были озвучены на сегодняшнем заседании Совета ректоров вузов Пермского края с участием губернатора края Дмитрия Махонина.

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Наиболее востребованными стали направления подготовки в области информационных технологий, социальной сферы и лингвистики. При этом востребованность ряда инженерных направлений, которые сейчас ключевые для экономики края, среди абитуриентов не возросла. Для решения вопроса необходимо увеличить число обучающихся по целевым договорам. «Совместными усилиями необходимо повышать престиж и востребованность данных профессий, самих образовательных программ для будущих инженеров»,— заявил Дмитрий Махонин.

Глава региона обратил внимание ректоров, что вузам необходимо более активно взаимодействовать с предприятиями и профильными министерствами, в том числе с министерством социального развития Пермского края, курирующим развитие трудового потенциала. Это позволит формировать и согласовывать региональный заказ на контрольные цифры приема с учетом кадровых потребностей предприятий. Следует также комплексно работать над популяризацией востребованных экономикой региона направлений и над целенаправленной подготовкой старшеклассников к выбору и сдаче ЕГЭ по необходимым профильным предметам.