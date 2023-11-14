В Красноярском крае построят пятизвездочный курорт за 1,3 млрд рублей

На берегу залива Шумиха в 50 к от Красноярска будет построен пятизвездочный курорт. Соглашение о сопровождении проекта было подписано между корпорацией «Енисейская Сибирь» и красноярской компанией ООО «СатинРезортШумиха», сообщается на сайте корпорации. Уточняется, что проект будет реализован с участием гостиничного оператора SATEEN GROUP. Предварительно объем инвестиций оценивается в 1,3 млрд руб. Срок сдачи намечен на 2028 год.

«Проект предполагает строительство отеля на 120 номеров, 15 коттеджей, двух ресторанов, спортивных и детских площадок, SPA-зоны с бассейном и пунктов проката спортивного инвентаря», - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект вошел в план реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского Федерального округа до 2035 года.

Согласно данным kartoteka.ru, ООО «СатинРезортШумиха» было зарегистрировано в Красноярске в феврале 2023 года. Компания занимается деятельностью гостиниц и прочих мест для временного проживания. Уставной капитал - 100 тыс. руб. 100% компании принадлежит Алексею Омельченко.

SATEEN GROUP гостиничный оператор полного цикла: от создания маркетинговой концепции и финансовой модели до операционного управления объектом. На гостиничном рынке работает более 20 лет работает.

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Александр Киселев