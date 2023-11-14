Жителя Пятигорска будут судить за попытку передать взятку сотруднику ФСБ

В Пятигорске местного жителя будут судить за дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) сотруднику ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По данным следствия, 15 сентября мужчина передал начальнику оперативного подразделения УФСБ России по Ставропольскому краю более 4 млн руб. За эту сумму сотрудник ведомства должен был не привлекать к уголовной ответственности родственника обвиняемого, у которого были изъяты свертки с наркотическим веществом. Однако получатель взятки заранее сообщил коллегам о готовящемся преступлении и действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Взяткодатель был задержан при передаче денег и заключен под стражу.

Кристина Федичкина