Приезжего в Сочи подозревают в попытке сбыта крупной партии наркотиков

В Хостинском районе Сочи задержали 37-летнего приезжего из Ростова-на-Дону. Мужчину подозревают в попытке сбыта крупной партии наркотиков, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По информации ведомства, мужчина собирался сбыть почти 1 кг наркотиков. Запрещенные вещества нашли сотрудники ГИБДД, остановившие отечественный автомобиль для проверки документов мужчины.

Правоохранители считают, что приезжий приобрел наркотики бесконтактным способом и планировал сбыть путем закладок в Сочи. Экспертиза определила, что фигурант вез мефедрон, производный N-метилэфедрона и эфедрон. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Вячеслав Рыжков

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