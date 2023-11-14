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Жители Кубани в 2023 году заплатят почти 18 млрд рублей имущественного налога

В 2023 году жители Кубани должны заплатить 17,8 млрд руб. налога на имущество. По сравнению с прошлым годом начисление выросло на 6,7% (16,6 млрд руб.), сообщил заместитель руководителя УФНС России по Краснодарскому краю Игорь Шабанов на пресс-конференции.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Представитель ведомства отметил, что рост был достигнут в основном за счет увеличения количества объектов недвижимости — их стало на 200 тыс. больше. Сейчас таких объектов в крае свыше 5 млн.

Господин Шабанов сообщил также, что практически не изменился объем транспортных налогов. Количество транспорта в регионе осталось на уровне прошлого года — около 2,4 млн единиц.

Вячеслав Рыжков

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