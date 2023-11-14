«В числе топ-лотов двое наручных часов Patek Philippe»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие лоты будут выставлены на торгах Christie's Hong Kong.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Patek Philippe Фото: Patek Philippe

26 ноября Christie's Hong Kong представит в Гонконгском выставочном центре осенний аукцион «Важные часы». На традиционные торги в этот раз выставят 146 лотов с общим нижним эстимейтом свыше 123,2 млн гонконгских долларов, то есть чуть более 15,4 млн долларов США. Насколько амбициозны планы Christie’s на Гонконг, можно также понять из того, что одновременно пройдет аукцион коллекции The OAK Collection Part I.

В числе топ-лотов аукциона «Важные часы» — и это обычные «голубые фишки» — двое наручных часов Patek Philippe. Одни — 1950 года выпуска, другие — 2021-го. Первые — винтажная модель из розового золота референс 1518, родоначальник всех хронографов Patek Philippe с вечным календарем. Вторые — современная модель из розового золота World Time Minute Repeating референс 5531R. Циферблат этого «ворлдтаймера» из числа необычных. Он украшен изображением виноградников Лаво на берегу Женевского озера, созданном в технике перегородчатой эмали.

На этом редкие часы на аукционе не заканчиваются. Еще одни — Philippe Dufour Simplicity из розового золота. Simplicity — любовь многих коллекционеров, в кругу любителей высокого часового искусства их относят к числу лучших часов из когда-либо созданных. Есть даже мнение, что Simplicity — вершина любой часовой коллекции и единственный экземпляр, который стоит в ней оставить, если все остальные придется продать. Кому-то посчастливится пополнить свою коллекцию на Christie’s Hong Kong.