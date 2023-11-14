ФСБ предостерегла жителя Башкирии об уголовной ответственности за госизмену

Житель Ишимбайского района, высказавший намерение перейти на сторону вооруженных сил Украины и участвовать в боевых действиях против российской армии, получил предостережение Управления ФСБ по региону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Было установлено, что 22-летний гражданин сделал соответствующее заявление в январе текущего года. Он предупрежден об ответственности за государственную измену (ст. 275 УК РФ) в случае, если продолжит подобные высказывания.

Наталья Балыкова

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