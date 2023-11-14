ПГНИУ уведомил о сокращении более ста сотрудников

Пермский государственный университет направил уведомления о сокращении более чем ста работникам, сообщает 59.ру со ссылкой на источники в вузе. В пресс-службе университета пояснили, что всем им будут предложены альтернативные должности, в итоге университет покинет только часть работников. При этом сокращение касается административного персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

“Действия вуза направлены на достижения баланса между административным персоналом и преподавателями», - отметили в пресс-службе. Ранее университет уже уведомил о сокращении части персонала научной библиотеки в связи с реорганизацией этого структурного подразделения.