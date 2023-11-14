Утвержден предельный рост тарифов ЖКХ в Башкирии на четыре года

Правительство России утвердило предельные индексы повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги на 2024–2028 годы в регионах. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В Башкирии рост коммунальных услуг во втором полугодии 2024 года ограничен 10,9%. При этом отклонение по отдельным муниципалитетам во втором полугодии 2024 года не должно превышать 4,9%, а в 2025-2028 годах — 2,1%.

Среди субъектов Приволжского федерального округа это самый большой показатель. Так, для Татарстана утвержден индекс 10,8%, Пермского края — 10,2%. В Мордовии предельный рост тарифов ЖКХ составит 9,9%, в Кировской и Нижегородской областей — 9,8%, в Удмуртии, Чувашии, Ульяновской и Пензенской областях — 9,6%. Для Марий Эл и Самарской области показатель индекс составит 9,5%, Саратовской области — 9,2%, в Оренбургской области — 7,8%.

Самый высокий среди регионов России уровень установлен для Забайкальского края — 15%, самый низкий — для Осетии (4%).

Наталья Балыкова

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