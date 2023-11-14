«Его движение не ограничено числом зубьев на каких-то шестеренках»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какую скорость смог развить хорватский электромобиль, двигаясь задним ходом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rimac-automobili.com Фото: rimac-automobili.com

Еще в советское время был такой детский анекдот: «Если позвонить по телефону не 02, а 20, то тоже приедет милиция, но задним ходом». Впрочем, считается, что именно задняя передача сыграла важную роль в истории одной автомобильной марки. Есть легенда, что при сборке первого автомобиля бренда Volvo рабочие перепутали местами тяги, ведущие к коробке, и в итоге у машины появились три передачи заднего хода и лишь одна переднего. И якобы из ворот фабрики в Гетеборге она выкатилась задом наперед.

Вообще, передачей назад мы, как правило, пользуемся для маневров на парковке, поэтому разгоняться на ней до большой скорости не только не нужно, но и невозможно. В одном из первых «Форсажей», когда это еще был фильм про стритрейсеров, а не про супергероев, решающих глобальные политико-экономические проблемы, есть сцена. Пол Уокер разворачивает на хайвее свой Mitsubishi Evo 7 и не просто едет задним ходом, но и обгоняет машины в потоке.

Поскольку автомобиль, как нас уверяют, на съемках был стандартным, на форумах посчитали количество зубьев на шестеренках в коробке Evo, учли максимальные обороты двигателя и длину окружности колеса. Словом, машина ехала задним ходом не быстрее 56 км/ч, а обгоняемые соседи по потоку — еще медленнее. Но теперь о главном.

На прошлой неделе хорватский гиперкар Rimac Nevera установил рекорд скорости движения задним ходом, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса. Автомобиль, чья силовая установка развивает 1 914 л. с., на полигоне в немецком Папенбурге, двигаясь задним бампером вперед, разогнался до 275 км/ч.

Rimac Nevera — это электромобиль, а значит, его движение — что вперед, что назад — не ограничено числом зубьев на каких-то шестеренках. Как сказали после установления рекорда представители компании, основной проблемой при заездах стала эффективность работы аэродинамического обвеса машины и охлаждение силовой установки, поскольку эти параметры все же конструировались не для движения задним ходом.