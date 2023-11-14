На содержание территории у башкирского театра драмы направят более 5 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление №2» Башкирии на аукционе 27 ноября выберет подрядчика содержания территории возле Башкирского государственного академического театра драмы имени Гафури, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 5,5 млн руб.

Содержать территорию площадью 7,8 тыс. кв. м необходимо круглосуточно в течение следующего года. С 06:00 ч. до 08.00 ч. подрядчик должен очищать подъездные пути, тротуары, стоянки зимой от снега, летом — от мусора. Зимой при дневном снегопаде это необходимо делать постоянно. Кроме того, в обязанности подрядчика входит уход за деревьями и кустарниками, газонами и цветниками, дорожками и площадками, гранитными и мраморными поверхностями.

Майя Иванова

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