Паспорт готовности к отопительному периоду получил Ижевск

Столица Удмуртии получила паспорт готовности к отопительному периоду, сообщает пресс-служба администрации города. Документ Ростехнадзора подтверждает, что в зимний период для объектов будут обеспечены условия безопасности и защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Всего в Ижевске к зиме подготовили 3,5 тыс. многоквартирных дома и более 550 объектов социальной сферы. При этом все жилые дома, школы и детские сады также получили паспорта готовности.

Напомним, данный документ должны получить все муниципалитеты региона. Последний день — 15 ноября.