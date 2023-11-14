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Паспорт готовности к отопительному периоду получил Ижевск

Столица Удмуртии получила паспорт готовности к отопительному периоду, сообщает пресс-служба администрации города. Документ Ростехнадзора подтверждает, что в зимний период для объектов будут обеспечены условия безопасности и защиты.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Всего в Ижевске к зиме подготовили 3,5 тыс. многоквартирных дома и более 550 объектов социальной сферы. При этом все жилые дома, школы и детские сады также получили паспорта готовности.

Напомним, данный документ должны получить все муниципалитеты региона. Последний день — 15 ноября.

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