Акционеры ЧМЗ сменили структуру управления заводом

АО «Чусовской металлургический завод» (ЧМЗ) внесло изменения в управленческую структуру — вместо АО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) компанией теперь руководит управляющий директор. Об этом свидетельствуют изменения, внесенные 13 ноября в базу данных «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Из внесенных изменений следует, что управляющим директором ЧМЗ стал действующий руководитель завода Азат Имамов. Господин Имамов работает на ЧМЗ с февраля 2021 года — тогда он занимал должность директора по производству. В мае того же года Азат Имамов стал управляющим директором завода. Ранее господин Имамов был соучредителем и руководителем ООО «Волгакама», занимающимся ремонтом машин и оборудования.

АО «Чусовской металлургический завод» (входит в ГК ОМК) является крупнейшим производителем автомобильных рессор в стране. В 2022 году выручка предприятия превысила 12,783 млрд руб. В 2021 году этот показатель составил 9,5 млрд руб. Прибыль ЧМЗ от продаж выросла с 2,493 млрд руб. до 3,655 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,594 млрд руб. (1,882 млрд руб. в 2021 году).