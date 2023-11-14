Жители Казани интересуются длительными путешествиями в ОАЭ и Азербайджан

Казанцы больше всего этой зимой интересуются длительными путешествиями в Турцию, в ОАЭ, Таиланд и Азербайджан. Исследование провели специалисты «Яндекс. Путешествий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Среди городов самыми популярными оказались Стамбул, Дубай, Анталья и Баку. В среднем казанцы намерены там провести более трех недель, покупая билеты в обе стороны.

В России же жители больше всего интересуются путешествиями в Таиланд, Узбекистан, Турция, Индия и Азербайджан. А среди городов популярными являются Бангкок, Пхукет, Стамбул, Баку и Дели.

"Ъ-Казань"