Жители Казани интересуются длительными путешествиями в ОАЭ и Азербайджан
Казанцы больше всего этой зимой интересуются длительными путешествиями в Турцию, в ОАЭ, Таиланд и Азербайджан. Исследование провели специалисты «Яндекс. Путешествий».
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Среди городов самыми популярными оказались Стамбул, Дубай, Анталья и Баку. В среднем казанцы намерены там провести более трех недель, покупая билеты в обе стороны.
В России же жители больше всего интересуются путешествиями в Таиланд, Узбекистан, Турция, Индия и Азербайджан. А среди городов популярными являются Бангкок, Пхукет, Стамбул, Баку и Дели.