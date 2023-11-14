Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП под Петербургом

Петербургская полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии, которая произошла утром 14 ноября в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в 08:30 вторника на 2-м километре автодороги «Марьино — Ольгино — Санино» 40-летний водитель, находившийся за рулем Honda CRV, совершил наезд на 20-летнего пешехода, который, со слов автомобилиста, неожиданно вышел с обочины под колеса его машины.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

По данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются все детали произошедшего.

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