Из-за пожара в ритуальном магазине в Туве погиб человек

В результате возгорания в ритуальном магазине в Туве погиб один человек. Пожар произошел сегодня днем, огнем повреждено 40 кв. м, сообщило главное управление МЧС по республике.

На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения было сильное задымление в здании. В ходе разведки в складском подвальном помещении огнеборцами обнаружен 39-летний мужчина без сознания.

Позже сотрудниками скорой медицинской помощи констатирована смерть пострадавшего. Пожар оперативно потушен, причина возгорания выясняется.

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Лолита Белова