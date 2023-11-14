В Краснодаре сокращение рабочей недели на час поддержали 63% жителей

В Краснодаре инициативу о сокращении рабочей недели на 1 час поддержали 68% жителей. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

«Сейчас 7 из 10 краснодарцев, работающих на полную занятность по графику 40-часовой рабочей недели, в пятницу отрабатывают полный день. У 26% работодатели уменьшили время работы в пятницу на 1 час»,— говорится в сообщении.

Законопроект о сокращении рабочей недели с 40 до 39 часов внесли на рассмотрение в Госдуму. С предложением не согласились 15% опрошенных жителей краевого центра, указав, что мера приведет к сокращению зарплат и сохранению переработок.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram