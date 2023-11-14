Две стоматологии Казани не соответствуют требованиям антитеррористической безопасности

Две казанские стоматологии не соответствуют требованиям антитеррористической безопасности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным ведомства, у двух стоматологий отсутствуют паспорта безопасности. Обе клиники работают в Московском районе.

По результатам проверки против ответственных должностных лиц были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 20.35 КоАП. Данные материалы рассмотрит мировой суд.

"Ъ-Казань"