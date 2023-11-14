Две стоматологии Казани не соответствуют требованиям антитеррористической безопасности
Две казанские стоматологии не соответствуют требованиям антитеррористической безопасности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Татарстана.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По данным ведомства, у двух стоматологий отсутствуют паспорта безопасности. Обе клиники работают в Московском районе.
По результатам проверки против ответственных должностных лиц были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 20.35 КоАП. Данные материалы рассмотрит мировой суд.