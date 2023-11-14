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Две стоматологии Казани не соответствуют требованиям антитеррористической безопасности

Две казанские стоматологии не соответствуют требованиям антитеррористической безопасности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Татарстана.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным ведомства, у двух стоматологий отсутствуют паспорта безопасности. Обе клиники работают в Московском районе.

По результатам проверки против ответственных должностных лиц были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 20.35 КоАП. Данные материалы рассмотрит мировой суд.

"Ъ-Казань"

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