Трое кубанцев обвиняются в обмане банков на 40 млн рублей

На Кубани будут судить троих мужчин за организацию мошеннической схемы по обману банков. Фигурантами уголовного дела стали жители Армавира, Новокубанского и Успенского районов. Один из обвиняемых являлся сотрудником банка, заявили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По информации ведомства, преступная группа с июля 2020 года по февраль 2022 убеждала граждан брать кредиты в банках, им обещали вернуть часть суммы после подписания договора, а также рефинансировать долг. Обвиняемые снимали деньги с этих кредитов в банкоматах Армавира и распределяли между собой, первое время мошенники частично совершали платежи, отметили в ГУ МВД.

В ведомстве заявили, что пострадали два банка, сумма ущерба превысила 40 млн руб. Обвиняемых будут судить по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Вячеслав Рыжков

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