Петербургу присвоили статус кулинарной столицы

Роспатент выдал правительству Санкт-Петербурга сертификат на товарный знак «Санкт-Петербург — кулинарная столица России» на 10 лет, сообщил врио председателя комитета по внешним связям города Сергей Марков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Выступая на церемонии открытия III Кубка губернатор «Лучший шеф-повар Петербургской кухни», он сообщил, что ведомство проверяло заявку на товарный знак в течение года. Срок действия сертификата — до апреля 2033 года. По словам господина Маркова, Петербург входит в список креативных городов ЮНЕСКО именно благодаря своей кулинарии, что свидетельствует о постоянном развитии кулинарного искусства местными шеф-поварами.

III Кубок губернатора «Лучший шеф-повар Петербургской кухни» проходит 13-14 ноября. На звание претендуют команды из Петербурга, Хабаровска, Дагестана и Сербии.

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