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Ближе к природе: «Неометрия» запустила продажи 4-й очереди в ЖК «Флора»

Подбирая жильё для постоянного проживания или выгодных инвестиций, важно найти «правильное» место: например, курортный город Сочи – жемчужину черноморского побережья. Здесь федеральный девелопер «Неометрия» объявил о старте продаж квартир в четвертой очереди жилого комплекса «Флора», который идеально подходит для тех, кто всегда мечтал жить у моря и хочет сохранить высокий уровень городского комфорта.

ЖК «Флора» – это семь 12-этажных домов в одной из самых экологически чистых и живописных локаций Сочи – Кудепсте. Привлекательным для будущих резидентов его делает удачное расположение вдали от шумных туристических улиц, сочетание морского и горного воздуха и обилие зелени: рядом с комплексом расположены Национальный парк с плантацией пробкового дуба и Тисосамшитовая роща, объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Концепция нового ЖК комфорт-класса была отмечена престижными наградами, в числе которых федеральная премия «Рекорды рынка недвижимости 2023» в категории «Семейный объект №1» и премия Urban Awards 2023 в номинации «Лучший объект курортной недвижимости». Столь высокая оценка неслучайна: яркие эффектные фасады, по-европейски стильные входные группы, благоустроенные дворы и прилегающая территория – это дома, на которые приятно смотреть и в которых комфортно жить.

В ЖК есть все необходимое для активного досуга и отдыха: круглый год можно заниматься любимыми видами спорта, гулять с детьми, совершать пробежки вдоль реки, кататься на самокатах и велосипедах, устраивать тренировки на открытом воздухе. Молодые семьи оценят развитую инфраструктуру: детский сад и школу всего в нескольких минутах пешком, современные детские игровые площадки в стиле эко-лофт.

От ЖК «Флора» без труда можно добраться до главных достопримечательностей Сочи:

  • 20 минут езды до Олимпийского парка;
  • 30 минут до парка экстремальных развлечений Sky Park;
  • 30 минут до морского порта;
  • всего 15 минут до легендарного Сочинского дендрария;
  • 10 минут до самого большого океанариума на южном побережье России.

Концепция ЖК в полной мере отражает эстетику функциональности и выводит понимание жизненного комфорта на новый уровень. Предлагаемые планировочные решения (более 40 вариантов) позволяют создать собственный дизайн-проект квартиры, где каждый квадратный метр используется максимально эффективно.

На выбор предлагаются эргономичные студии, а также 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, площадь жилья в доме 4-ой очереди варьируется от 20 до 64 кв. м. Всё продумано до мелочей: правильная геометрия комнат; лоджии увеличенной площади, которые позволят обустроить рабочий кабинет или лаунж-зону; просторные кухни-гостиные, удобные ниши под гардеробные, эргономичные санузлы с выделенным местом под стиральную машину.

В некоторых подъездах выполнена отделка квартир «под ключ», чтобы жильцов не тревожил шум от ремонтов. В других – отделка базовая, для людей, которые хотят реализовать свои творческие замыслы при создании интерьера.

Также в доме 4-ой очереди предусмотрена зона повышенной комфортности – верхний 12-й этаж с панорамными видами на море, горы или набережную. В числе дополнительных преимуществ стоит отметить потолки высотой 3 м, шумоизоляцию пола в квартире, панорамное остекление балконов, улучшенную отделку зон общего пользования и входные двери повышенной взломостойкости.

Удобство и безопасность жителей превыше всего: территория двора полностью закрыта от машин и посторонних. Для владельцев личных автомобилей оборудован подземный паркинг на 411 машиномест. Круглосуточное видеонаблюдение; спуск на парковку на скоростном лифте; топпинговые полы, устойчивые к износу и пыли, автоматическая система оповещения и пожаротушения – залог спокойствия и благополучия резидентов. Для хранения сезонных вещей, спортивного инвентаря и автомобильных шин в подземном паркинге ЖК «Флора» есть кладовые помещения, а также просторные колясочные.

Первые этажи жилых корпусов отданы под коммерческие помещения. Кафе, магазины и супермаркеты, салоны красоты, аптеки, фитнес-клуб, развивающий центр формируют единый кластер, который закрывает главные потребности современного городского жителя.

Строительство ЖК «Флора» осуществляется федеральным девелопером «Неометрия» в рамках комплексного развития территории микрорайона Кудепста. Сдача всего проекта запланирована на IV квартал 2025 г.

Справка о компании:

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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