На Кубани до 2025 года хотят привлечь 18 новых резидентов промпарков

На Кубани до 2025 года в промышленных парках планируют разместить не менее 18 новых резидентов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В настоящее время в крае действуют шесть промпарков — в Краснодаре, Динском, Усть-Лабинском, Кавказском и Мостовском районе. В общей сложности на территории промышленных зон функционируют более 40 резидентов.

«В этом году комиссией по предоставлению мер финансовой поддержки одобрены заявки 8 резидентов промпарка «Компрессорный». Из краевого бюджета им представят в общей сумме 10,4 миллиона рублей. Предприятия модернизировали производства или запустили новые линейки продукции, приобрели оборудование и создали рабочие места», — отметил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Меру поддержки по возмещению половины затрат на аренду производственных площадей промпарков на Кубани ввели в 2022 году.

Анастасия Донскова

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