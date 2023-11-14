На Ставрополье заложили яблоневый сад суперинтенсивного типа

В Новоалександровском округе Ставропольского края крестьянско-фермерским хозяйством «АгроДарЮг» заложен первый сад суперинтенсивного типа. Его площадь составляет 26 га. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Основной продукцией, выращиваемой в саду, будут яблоки. Как поясняется в сообщении, сад суперинтенсивного типа отличается плотной посадкой деревьев в пределах 3,5 тыс. саженцев на гектар, рано вступает в плодоношение и дает высокие урожаи. Планируется, что урожайность составит не менее 70 т с га. Выход на проектную мощность запланирован на 2032 год.

Как сказано в сообщении, до 2026 года на территории Новоалександровского округа инвестор планирует заложить более 125 га садов суперинтенсивного типа. Общий объем инвестиций в проект составит 625 млн руб.

Кристина Федичкина