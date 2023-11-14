Уральские студенты хакнули маркетинг

От прикольной идеи к флагманскому проекту рекламного рынка: в Екатеринбурге прошел первый на Урале студенческий маркетинговый хакатон, который объединил более 100 начинающих специалистов России и стран СНГ. Экспертами и представителями жюри стали первые лица ведущих рекламных агентств – Восход, BeBrand, 19agency84. Кейсами для работы стали проекты девелопера Forum, включая новый объект на Эльмаше, который планируют анонсировать в ближайшее время.



Фото: пресс-служба Forum Group

«Когда меня пригласили принять участие в хакатоне, я ожидал разбор учебных студенческих работ. Но уже в первый день, работая в качестве эксперта на площадке, я был приятно удивлен уровнем подготовки ребят: они задавали предметные вопросы, показали навыки аналитической работы и быструю продуктивную динамику по проекту. В финале увидел уже работы как будто не студенческих команд, а «молодых агентств» со свежим взглядом на продвижение. Ровная система обоснования от анализа к позиционированию, коммуникационной стратегии и креативным решениям. Самым сложным было выбрать победителя, но мы справились. Отдельно отмечу - высокий уровень организации, и, конечно, открытость Forum к экспериментам», - рассказал Павел Скосырский, коммерческий директор рекламного агентства «Восход».

Первый на Урале Маркетинговый хакатон «ЮРАЛ» состоялся на базе Уральского федерального университета с 10 по 12 ноября 2023 г. Организаторами мероприятия выступила международная студенческая организация BEST Екатеринбург УрФУ совместно с девелопером Forum.

Заявки на участие прислали более 100 студентов 2-4 курсов бакалавриата и магистратуры различных вузов России и стран СНГ.

В течение трех дней студенты слушали лекции экспертов в области маркетинга, брендинга, девелопмента и работали над созданием собственных коммуникационных и маркетинговых стратегий, спецпроектов и арт-объектов для девелоперской компании Forum.

Команда победителей сможет реализовать свои идеи на проекте, с которым девелопер планирует выйти уже в скором времени. Некоторые участники получили эксклюзивную возможность пройти стажировку в агентствах.

«Это мероприятие может стать флагманским проектом рекламного рынка не только на Урале, но и за его пределами. Клиентам нужны свежие идеи, от них родилась идея хакатона. Агентствам нужна «свежая кровь» - молодые, талантливые кадры. Студентам - вдохновляющие, амбициозные проекты и возможность показать, проявить себе перед лидерами рынка. Хакатон - это тот формат, в котором все сходится. Он явился катализатором решением задач для каждой из сторон», – отметил Алексей Граховский, Be Brand People.

Одной из главных задач, с которой ребята успешно справились, был глубина проработки проектов. На защите своих работ молодые специалисты представили, как можно интегрировать в стратегии историю и культурный код города и района, включая легендарные объекты конструктивизма, а также современные инфраструктурные объекты и точки притяжения, как ТРЦ «Гринвич», «Веер мол» и другие, а также спортивные объекты – «Калининец», «Дацюк арену». Особое внимание и поддержку экспертов получили идеи арт-объектов, которые могут быть установлены в Екатеринбурге.

Руководитель международной студенческой организации BEST Екатеринбург УрФУ Артем Старостин признался, что для него хакатон «ЮРАЛ» изначально был «просто прикольной идеей для развития студентов, попробовать что-то новое, что до нас никто подобного не делал», но в итоге инициатива переросла в масштабное мероприятие, которое объединило крупнейшие компании и молодые таланты со всей страны. «Такая квинтэссенция сделала хакатон незабываемым и заложила надежный фундамент для будущего масштабирования и развития рекламной индустрии»,— подчеркнул он.

АО «Форум-групп»