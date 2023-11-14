Обвиняемому в убийстве пожилых супругов запросили 23 года колонии

Гособвинитель запросил 36-летнему жителю Челябинской области Андрею Борисову 23 года колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Подсудимый обвиняется в разбойном нападении и убийстве пожилых супругов, находящихся в беспомощном состоянии (п. «а, в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое с незаконным проникновением в жилище в крупном размере (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Прения сторон по уголовному делу состоялись в Верховном суде Башкирии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, в мае 2021 года Андрей Борисов, ранее проводивший строительные работы на придомовой территории пожилых супругов в Иглинском районе, проник к ним на участок, чтобы ограбить. Ранним утром, дождавшись, когда 83-летний хозяин вышел из дома, он нанес ему удары ножом, металлическим гвоздодером и обухом топора. Затем обвиняемый зашел в дом, где теми же орудиями избил 78-летнюю женщину. Супруги скончались на месте.

Похитив 106 тыс. руб., злоумышленник скрылся с места преступления, переоделся в заранее приготовленную одежду и уехал в Великий Новгород. Орудия убийства, похищенные у убитых мобильные телефоны и сигнальный пистолет он выбросил на дно водоема.

Предполагаемого преступника удалось найти благодаря детализации телефонных звонков, из которых следовало, что он созванивался с погибшей, а также находился в месте совершения преступления. Обвиняемый вину не признал.

Майя Иванова

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