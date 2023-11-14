«Важно находить возможные альтернативные решения»

Сахарный диабет в России «молодеет». Количество пациентов моложе 50 лет с этим диагнозом стремительно растет. Основные причины — избыточная масса тела и нездоровый образ жизни. Как снизить риски появления заболевания? И что для этого могут сделать власти и бизнес? Об этом Марат Кашин побеседовал с заведующей отделением эндокринологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета Анной Лискер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПСПбГМУ Фото: ПСПбГМУ

— Сахарный диабет бывает как наследственным, так и приобретенным. Какие правила нужно соблюдать, чтобы не попасть во вторую категорию?

— Сахарный диабет — это распространенное заболевание, характеризующееся недостатком выработки либо дефектом работы гормона инсулина, а также нарушением обмена веществ. Среди основных факторов риска его возникновения можно выделить наследственность, переедание и недостаток физической активности, а также ожирение. Распространенность последнего, по словам нашего министра здравоохранения Михаила Мурашко, за последние пять лет выросла на 30%. И сегодня каждый десятый гражданин нашей страны, к сожалению, имеет ожирение, инфекции, хронический стресс, а также вредные привычки, например, курение. И если на наследственный фактор повлиять никак нельзя, важно понимать, что факторы риска, связанные с поведением человека, являются, конечно, модифицируемыми.

— Сейчас все уважающие себя работодатели стараются следить за здоровьем своих сотрудников, поэтому медицинская страховка — это обязательная часть соцпакета. Но обычно ею пользуются, когда уже нужна помощь врача. Как сделать акцент на профилактике заболевания?

— Нам как врачам нужно последовательно информировать население обо всех рисках и побуждать пациентов к принятию осознанных решений. Также важно, чтобы работа на государственном уровне продолжалась. В нашей стране развивается просветительская работа с населением, инициатив по развитию здорового образа жизни все больше. Так, в июле этого года в России был введен акциз на сахаросодержащие напитки. Это позволяет снизить их потребление и уменьшить риск развития сахарного диабета и ожирения — наглядный пример государственного регулирования в сфере снижения вреда.

Кроме того, это можно увидеть и на примере введения добровольной маркировки продуктов по системе «Светофор», благодаря которой потребители могут осознанно выбирать более безопасные и полезные продукты, исходя из цветовых обозначений на упаковке. Эти же принципы стоит внедрять и в регулирование никотинсодержащих продуктов. Такие продукты помогут снизить вред, наносимый здоровью курильщиков с серьезной табачной зависимостью.

Только работая вместе, в тандеме пациент-врач-государство, возможно добиться осознанного принятия решений со стороны населения в отношении своего здоровья. Это позволит внести позитивные изменения в распространенность таких заболеваний, как ожирение и сахарный диабет.

— Конечно, и сейчас очень много говорят о пользе ЗОЖ, но, к сожалению, не все следуют этим советам. По вашему опыту, какая мотивация самая эффективная? Ведь нужно серьезно корректировать свой образ жизни, отказываться от вредных привычек, от стереотипов. Это не очень просто, особенно для взрослого человека.

— Коррекция поведенческих факторов является непростой задачей как для врача, так и для пациента, поскольку зачастую она связана с внесением кардинальных изменений в его образ жизни. А это включает переход на здоровый и сбалансированный рацион питания, отказ от курения и алкоголя, внедрение регулярной физической активности, и играет важную роль как на стадии профилактики, так и после постановки диагноза.

Именно поэтому государству и врачебному сообществу необходимо объединить усилия для повышения мотивации пациента к изменению образа жизни. В том числе важно находить возможные альтернативные решения по снижению вреда, которые, например, предполагают не резкий, а поэтапный переход к изменению рациона, к повышению уровня физической активности, к отказу от курения. План питания может быть составлен с учетом индивидуальных предпочтений пациента, а в случае низкой мотивации к отказу от курения можно рассмотреть переход на менее вредную, бездымную табачную продукцию.