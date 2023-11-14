SuperJob: 57% нижегородцев поддержали идею о сокращении рабочей недели на час

Законодательную инициативу о сокращении рабочего времени на один час в неделю поддержали 57% жителей Нижнего Новгорода, сообщает сервис SuperJob на основании данных опроса, проведенного среди экономически активного населения города. Против сокращения рабочей недели высказались 14% опрошенных.

Сторонники законопроекта говорят, что в случае его принятия у людей появится больше времени на общение с семьей, поездки на дачу и они «будут многое успевать». Противники этой идеи считают, что вместе с рабочим временем сократиться и зарплата, но переработки при этом останутся.

Затруднились оценить инициативу 29% опрошенных. Они, в частности, отметили, что во многих организациях обеденный перерыв вместо часа составляет 48 минут. В результате по пятницам рабочий день и без новых законодательных инициатив сокращается на час.

Опрос также показал, что сейчас семь из 10 нижегородцев в пятницу отрабатывают полный рабочий день. У 26% работодатели уменьшили время работы в пятницу на час.

Андрей Репин