В ходе СВО погиб уроженец Ярославской области

В ходе проведения специальной военной операции погиб Сергей Мазилов из Гаврилов-Яма Ярославской области. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Гаврилов-Ямского района Фото: Администрация Гаврилов-Ямского района

«C прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции погиб наш земляк Сергей Мазилов»,— говорится в сообщении администрации.

Прощание с погибшим пройдет 16 ноября в Гаврилов-Яме в «Центре развития и поддержки предпринимательства». Администрация выразила соболезнования близким и родным погибшего.

Алла Чижова