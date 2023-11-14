В ходе СВО погиб уроженец Ярославской области
В ходе проведения специальной военной операции погиб Сергей Мазилов из Гаврилов-Яма Ярославской области. Об этом сообщили в администрации города.
Фото: Администрация Гаврилов-Ямского района
«C прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции погиб наш земляк Сергей Мазилов»,— говорится в сообщении администрации.
Прощание с погибшим пройдет 16 ноября в Гаврилов-Яме в «Центре развития и поддержки предпринимательства». Администрация выразила соболезнования близким и родным погибшего.