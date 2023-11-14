Нововоронежская АЭС: три нововоронежских учителя физики получат денежные гранты от Росэнергоатома
В ноябре Концерн «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») подвел итоги грантового конкурса «Учитель для Росатома. Физики», выбрав 20 лучших учителей физики из городов расположения АЭС. Надежда Шевченко (школа №1), Людмила Пырина (школа №4) и Павел Уразов (школа №2) стали одними из них.
Каждый победитель получит грант в размере 200 тысяч рублей. Торжественная церемония награждения лучших учителей пройдет в декабре в новом павильоне «Атом» на ВДНХ с участием главы Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.
«Перед атомной отраслью сейчас стоят амбициозные и грандиозные задачи, которые нереализуемы без участия талантливых и хорошо обученных молодых сотрудников. Программа «Учитель для Росатома» призвана улучшить уровень подготовки инженерных кадров за счет совершенствования преподавания физики в школах. Выпускники должны понимать, что это перспективно, занимательно и интересно», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.
Конкурс проходил в двух номинациях: среди учителей физики 7-9 классов и 10-11 классов. Всего было направлено 43 заявки. Данные из анкет участников внимательно изучили и проверили члены экспертной комиссии.
«Этот конкурс стал стимулом для нас, учителей, поднять свою профессиональную планку. Была рада, что критерии учитывали уровень подготовки учеников, а именно - качество знаний, средний балл, то есть конкретные результаты преподавания. Думаю, что такая практика может сдвинуть ситуацию на местах в лучшую сторону. Я благодарна за возможность принять участие. До этого задумывалась об уходе с работы, а сейчас убеждена, что нужно продолжать преподавательскую деятельность», - прокомментировала учитель физики школы №1 города Нововоронежа Надежда Шевченко.
Основными целями конкурса стали выявление, поддержка и поощрение талантливых учителей-физиков в городах присутствия Концерна «Росэнергоатом», а также распространение инновационного педагогического опыта по данной дисциплине, привлечение интереса к атомной отрасли.
Справка. Программа «Учитель для Росатома» реализуется в рамках Года наставника и педагога, а также Десятилетия науки и технологий в России - масштабной программы инициатив, проектов и мероприятий по ускоренному развитию экономики и социальной сферы через усиление роли науки и наукоемких технологий в стране.
Правительство РФ и Госкорпорация «Росатом» уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала школьников и студентов. В Росатоме реализуется ряд программ, направленных на профессиональную ориентацию школьников и повышение компетенций учителей в атомных городах. Открываются специализированные атомклассы, лаборатории, мастерские в сузах, центры компетенций с учебными тренажерами в опорных вузах. Одним из крупнейших проектов является «Школа Росатома».
Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). АЭС расположена на берегу реки Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в мире АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. Энергоблок №3 остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок № 6 НВ АЭС введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года; энергоблок №7 – 31 октября 2019 года.