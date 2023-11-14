Нововоронежская АЭС: три нововоронежских учителя физики получат денежные гранты от Росэнергоатома

В ноябре Концерн «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») подвел итоги грантового конкурса «Учитель для Росатома. Физики», выбрав 20 лучших учителей физики из городов расположения АЭС. Надежда Шевченко (школа №1), Людмила Пырина (школа №4) и Павел Уразов (школа №2) стали одними из них.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Каждый победитель получит грант в размере 200 тысяч рублей. Торжественная церемония награждения лучших учителей пройдет в декабре в новом павильоне «Атом» на ВДНХ с участием главы Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

«Перед атомной отраслью сейчас стоят амбициозные и грандиозные задачи, которые нереализуемы без участия талантливых и хорошо обученных молодых сотрудников. Программа «Учитель для Росатома» призвана улучшить уровень подготовки инженерных кадров за счет совершенствования преподавания физики в школах. Выпускники должны понимать, что это перспективно, занимательно и интересно», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Конкурс проходил в двух номинациях: среди учителей физики 7-9 классов и 10-11 классов. Всего было направлено 43 заявки. Данные из анкет участников внимательно изучили и проверили члены экспертной комиссии.

«Этот конкурс стал стимулом для нас, учителей, поднять свою профессиональную планку. Была рада, что критерии учитывали уровень подготовки учеников, а именно - качество знаний, средний балл, то есть конкретные результаты преподавания. Думаю, что такая практика может сдвинуть ситуацию на местах в лучшую сторону. Я благодарна за возможность принять участие. До этого задумывалась об уходе с работы, а сейчас убеждена, что нужно продолжать преподавательскую деятельность», - прокомментировала учитель физики школы №1 города Нововоронежа Надежда Шевченко.

Основными целями конкурса стали выявление, поддержка и поощрение талантливых учителей-физиков в городах присутствия Концерна «Росэнергоатом», а также распространение инновационного педагогического опыта по данной дисциплине, привлечение интереса к атомной отрасли.