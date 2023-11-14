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Коммерсантъ FM
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«Жизнь как в кино»

Светлана Бардина — об интерьерах «Павелецкая Сити»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как девелоперы подошли к оформлению лобби и входных групп жилого комплекса.

Фото: MR Group

Фото: MR Group

Узнаваемая архитектура в стиле культовых нью-йоркских небоскребов — это снаружи. Цифровая начинка в сердце проекта. А внутри — теплое освещение, высокие потолки, дух времени золотой эпохи Голливуда, акцентные светильники и лампы-прожекторы, создающие киноатмосферу. И это не музей кино и не съемочная площадка, а стильные и смелые в дизайн-решениях входные группы жилого комплекса «Павелецкая Сити».

Над дизайном лобби работала команда Олега Клодта. В «игре в Голливуд» участвуют даже почтовые ящики — они сделаны по дизайнерскому проекту и окрашены металлизированной краской. И кажется, что в антураже этих интерьеров в любую минуту могут появиться Мэрилин Монро или Грейс Келли. Но так только кажется. В лобби каждого из пяти корпусов, названных в честь мировых кинозвезд, уже каждый день встречаются жители первой очереди. А совсем скоро еще в четырех корпусах второй очереди появятся резиденты.

Лобби всех домов жилого комплекса «Павелецкая Сити» украшают фото голливудских актеров, в честь которых они названы. Этим летом в Галерее Люмьер была представлена выставка «Жизнь как кино», посвященная ар-деко, и совсем скоро часть фотоотпечатков будет размещена в каждом лобби башен жилого комплекса. А после ввода в эксплуатацию второй очереди, запланированного на весну 2024 года, она станет достоянием жителей.

Важно отметить, что при всей глубине погружения в тему «жизнь как в кино» девелоперы проекта «Павелецкая Сити» — компания MR Group в партнерстве с Level Group — воплощают его, используя самые современные инженерные решения. А одна их главных целей девелоперов — организация идеального пространства для комфортной жизни.

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