В Севастополе первым замгубернатора станет Алексей Парикин

В Севастополе на должность первого заместителя губернатора города согласовали Алексея Парикина. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegam.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

Господин Парикин в настоящее время курирует вопросы исполнения бюджета, программы социально-экономического развития города, сельского хозяйства, потребсферы и дорожной сети.

Алексей Парикин родился в 1978 году в Костромской области. В 2007 году окончил Тульский государственный университет по специальности «Экономика». В 2014 году получил должность в Департаменте экономического анализа и финансов Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа. В 2019 году исполнял обязанности председателя правительства Севастополя. В том же году занял пост замгубернатора города.

Анастасия Донскова

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