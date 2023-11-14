Экс-замминистра энергетики Омской области получила 8 лет за взятки

В Омске сегодня вынесли приговор бывшему заместителю министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Марине Степановой. Суд признал ее виновной по ст. т. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном и особо крупном размере) и назначил восемь лет лишения свободы и штраф в размере 22 млн руб., рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Омской области Лариса Болдинова. После оглашения приговора экс-чиновницу взяли под стражу в зале суда.

В прокуратуре области сообщили, что в 2020-2021 годах обвиняемая, работая руководителем регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области, получила от директоров двух организаций деньги и услуги на общую сумму более 7,5 млн руб. за помощь в заключении контрактов на выполнение капитального ремонта домов, беспрепятственное согласование актов выполненных работ и своевременную оплату за нее. В числе «подарков»: оплата аренды квартиры, парковки и обучение супруга, а также ноутбук и шуба из меха соболя.

Кроме того, говорится в деле, чиновница, занимая пост замминистра энергетики и жилищно-коммунального комплекса, получила от руководителя стройфирмы взятку 104 тыс. руб. за общее покровительство и попустительство при исполнении договоров на выполнение капитального ремонта домов, заключенных с Региональным фондом.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы УФСБ по Омской области. В ведомстве отметили, что результате неэффективного использования Мариной Степановой денежных средств регионального фонда образовалась кредиторская задолженность организации более чем на 3 млрд. руб., были созданы предпосылки для увеличения стоимости тарифа на капитальный ремонт для населения.

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Илья Николаев