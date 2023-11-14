В муниципальном Дворце молодежи сменится директор

Как стало известно «Ъ-Прикамье», директор МАУ «Дворец молодежи» Перми Екатерина Бокова ушла в отпуск, из которого на работу не выйдет. По данным источника «Ъ-Прикамье», знакомого с ситуацией, сейчас идет подбор ее сменщика. По одной из версий, учреждение может возглавить один из руководителей штаба некоммерческой организации «Студенческие отряды Пермского края». В мэрии Перми подтвердили, что руководитель учреждения находится в отпуске, от других комментариев отказались.

Госпожа Бокова возглавляет учреждение культуры с 2017 года. По одной из версий, на смене директора настаивают краевые власти.