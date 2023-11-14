Социологический диктант: что такое и как его пройти

14 ноября 2023 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) четвертый раз проводит общероссийский социологический диктант. Что это за мероприятие и как на него зарегистрироваться — в справке «Ъ».

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Что такое социологический диктант

Социологический диктант — организованная ВЦИОМом просветительская онлайн-акция. Впервые она прошла в День социолога 14 ноября 2020 года. Диктант помогает проверить свои знания о социологической науке и исследованиях в режиме реального времени.

В 2023 году мероприятие проходит в двух форматах — онлайн и офлайн. Основные офлайн-площадки марафона — школы, вузы, библиотеки и другие общественные пространства. Кроме того, на основной площадке Соцдиктанта (Москва, ВДНХ, павильон №32 «Космос») будет вестись прямая трансляция. Приглашенные гости и гендиректор ВЦИОМа Константин Абрамов расскажут об итогах диктанта, разберут с экспертами отдельные вопросы.

Как зарегистрироваться

Возможность пройти диктант в 2023 году открыта 14 ноября с 0:00 до 23:59 по московскому времени. Для этого на сайте ВЦИОМа надо зарегистрироваться по номеру телефона и электронной почте и получить код доступа. После этого нужно заполнить онлайн небольшую анкету: пол, место проживания, уровень образования.

Правила социологического диктанта

Участвовать может любой желающий, имеющий российский номер мобильного телефона.

Диктант содержит 31 вопрос по теме социологии и исследований, правильно ответив на которые участник может получить максимум 100 баллов.

Ограничение по времени на ответы — 45 минут, поставить на паузу время нельзя.

Каждый участник получает сертификат с баллами — при условии прохождения диктанта до конца, а также заполнения постопроса.

Вопросы диктанта формируются экспертами, но все желающие могут предложить вопрос и стать соавтором диктанта следующего года. Для этого можно отправить свой вопрос на dictant@wciom.com.

Как узнать результат

Чтобы узнать свой результат и скачать сертификат, после диктанта необходимо войти в личный кабинет на портале ВЦИОМа по номеру телефона, указанному при регистрации. Правильные варианты ответов с комментариями экспертов будут доступны всем участникам после завершения диктанта 15 ноября на сайте акции.