Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Социологический диктант: что такое и как его пройти

14 ноября 2023 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) четвертый раз проводит общероссийский социологический диктант. Что это за мероприятие и как на него зарегистрироваться — в справке «Ъ».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Что такое социологический диктант

Социологический диктант — организованная ВЦИОМом просветительская онлайн-акция. Впервые она прошла в День социолога 14 ноября 2020 года. Диктант помогает проверить свои знания о социологической науке и исследованиях в режиме реального времени.

В 2023 году мероприятие проходит в двух форматах — онлайн и офлайн. Основные офлайн-площадки марафона — школы, вузы, библиотеки и другие общественные пространства. Кроме того, на основной площадке Соцдиктанта (Москва, ВДНХ, павильон №32 «Космос») будет вестись прямая трансляция. Приглашенные гости и гендиректор ВЦИОМа Константин Абрамов расскажут об итогах диктанта, разберут с экспертами отдельные вопросы.

Как зарегистрироваться

Возможность пройти диктант в 2023 году открыта 14 ноября с 0:00 до 23:59 по московскому времени. Для этого на сайте ВЦИОМа надо зарегистрироваться по номеру телефона и электронной почте и получить код доступа. После этого нужно заполнить онлайн небольшую анкету: пол, место проживания, уровень образования.

Правила социологического диктанта

Участвовать может любой желающий, имеющий российский номер мобильного телефона.

Диктант содержит 31 вопрос по теме социологии и исследований, правильно ответив на которые участник может получить максимум 100 баллов.

Ограничение по времени на ответы — 45 минут, поставить на паузу время нельзя.

Каждый участник получает сертификат с баллами — при условии прохождения диктанта до конца, а также заполнения постопроса.

Вопросы диктанта формируются экспертами, но все желающие могут предложить вопрос и стать соавтором диктанта следующего года. Для этого можно отправить свой вопрос на dictant@wciom.com.

Как узнать результат

Чтобы узнать свой результат и скачать сертификат, после диктанта необходимо войти в личный кабинет на портале ВЦИОМа по номеру телефона, указанному при регистрации. Правильные варианты ответов с комментариями экспертов будут доступны всем участникам после завершения диктанта 15 ноября на сайте акции.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...