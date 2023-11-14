Соучастника хищения 1,5 млрд рублей «Невского банка» осудили на 8 лет

Замоскворецкий районный суд Москвы 13 ноября 2023 вынес приговор соучастнику хищения более 1,5 млрд рублей, принадлежащих ПАО «Невский банк», Дмитрию Шеховцову. Мужчину осудили на восемь лет, сообщили в пресс-службе Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

В суде удовлетворили иск компании, действующей в интересах кредитной организации. На заседании сохранили наложенный арест на имущество фигуранта уголовного дела до исполнения приговора в части гражданского иска.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что «Невский банк» признали банкротом по решению Арбитражный суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте