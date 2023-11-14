Бывшего начальника краевого главка МВД освободили от должности в центральном аппарате МВД РФ

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ (ГУОООП) а МВД России Михаила Давыдова. Об этом сообщает портал Урал56.ru

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О причинах отставки не сообщается. Данные Михаила Давыдова уже удалены из раздела руководства ГУОООП МВД РФ.

Михаил Давыдов после окончания МГТУ им. Баумана служил в ГУВД Москвы. В 2007 году он был назначен в Пермский край, где в должности заместителя начальника регионального главка МВД сначала курировал общественную безопасность, а затем полицию. В 2015 году возглавил УВД по Оренбургской области. В июле 2018 года был назначен начальником ГУ МВД по Пермскому краю.

С ноября 2020 являлся начальником ГУОООП МВД РФ.