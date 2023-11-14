Воронежский театр кукол представил первый инклюзивный спектакль

Премьера первого инклюзивного спектакля «Мы так похожи: Звуки вокруг нас» состоялась в Воронежском театре кукол имени Вольховского на минувших выходных. Проект проводится совместно с Российским детским фондом и областным центром реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды» при поддержке «Воронежсинтезкаучука» и регионального министерства культуры.

Спектакль поставила приглашенный режиссер Наталья Красильникова, оформлением занималась сотрудничающая со многими инклюзивными проектами художник Ольга Павлович.

«Мы так похожи: Звуки вокруг нас» подходит не только для детей с ограниченными возможностями, но и для всех ребят как первое знакомство с театром кукол. В спектакле использованы разные виды кукол, а сам он построен на нескольких несвязанных историях о музыке: то Иоганн Бах сочиняет мелодии, то звери поют песни, то героем становится невидимый человечек. Все это происходит в максимально спокойной атмосфере, а практически всех кукол актеры дают потрогать детям.

По словам Натальи Красниковой, во время работы над постановкой участники ходили к воспитанникам «Паруса надежды» и следили непосредственно за реакцией детей, чтобы понять, как выстроить коммуникацию. «Мы изначально придумывали такой спектакль, в котором бы раскрывались разные возможности предметов, кукол, звуков. Для нас также было важно, чтобы куклы были тактильными, чтобы их можно было потрогать, и были достаточно простыми — так, некоторые из них напоминают игрушки, которые могут быть у ребенка дома», — добавила Ольга Павлович.

В Воронеже на базе ТЮЗа также около десяти лет действует инклюзивный «Театр равных». В его спектаклях наравне с актерами играют люди с ограниченными возможностями.

О недавних премьерах театра кукол и ТЮЗа читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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