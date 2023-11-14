«Есть огромное желание завершить банкротство справедливо и без потерь»

В Нижегородской области продолжается процедура банкротства АО НИИК — крупной инжиниринговой компании по проектированию и созданию химических производств. Институт является одним из крупнейших предприятий Дзержинска. В 2017 году НИИК стал подрядчиком по проектированию и строительству крупного химзавода в Пермском крае, не смог достроить объект и был признан банкротом. Сумма требований к нему превышает 2,5 млрд руб. Кредиторы решили заместить активы должника, учредив одноименное АО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида» с уставным капиталом 557,8 млн руб. О том, почему важно сохранить институт, рассказывает предприниматель и бывший акционер НИИКа Юрий Яворский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель Юрия Яворский (на переднем плане)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Предприниматель Юрия Яворский (на переднем плане)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Сейчас идет поиск выхода НИИК из процедур банкротства. Это самое главное. Есть огромное желание и у тех, кто выкупил основной размер прав требования к АО НИИК, и у собственников акций, завершить банкротство как можно более справедливо, ответственно и без потерь. Каким путем пойти – этот выбор сейчас активно обсуждается, в том числе в арбитражном суде. Замещение активов – это один из вариантов, который сейчас пытаются организовать в НИИК. Консенсус пока не найден, потому что мировое соглашение было готово еще в июне 2023 года.

Насколько мне известно, в качестве консультанта и партнера вновь приглашен бывший собственник и руководитель НИИКа Игорь Есин, а генеральным директором НИИК-2.0, если можно так выразиться, назначен Олег Дроботущенко. В приобретении института заинтересована профильная группа Novaroll, но о каких-либо подробностях сейчас говорить еще рано. Есть надежда, что руководители, задумавшие ликвидировать предприятие со славной 70-летней историей, не совершат непоправимое — окончательно не разорят то, что создавалось несколькими поколениями дзержинских инженеров-химиков.

Основные долги уже выкуплены инвесторами. Это означает, что намерения абсолютно серьезные. Рискну оценить будущее этих процедур как перспективу того, что инвесторы, бывшие и настоящие акционеры, юристы, и консультанты близки к тому, чтобы вывести бизнес НИИК из банкротства. Главное сейчас — не потерять баланс между желаниями и возможностями. Это нормально, что все стороны ищут безопасный юридический и коммерческий путь, чтобы выбрать такое взаимоприемлемое решение, которое позволит институту наконец-то выбраться из конкурсных процедур. Необходимо сохранить важное для отечественной индустрии предприятие, его уникальный коллектив и базу знаний.

Записал Роман Кряжев