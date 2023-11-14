Новогоднюю елку начали устанавливать на Центральной площади в Ижевске

Специалисты начали работы по установке новогодней елки на Центральной площади в столице Удмуртии. Она традиционно появится напротив дома правительства около сухого фонтана. Об этом сообщают очевидцы.

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Напомним, что в прошлом году установка новогодних деревьев в Ижевске также началась в ноябре. При этом в других городах, например, в Воткинске администрация отказалась от покупки новой елки. По словам мэра, новогоднее дерево «практически пришло в негодность», однако было принято решение отложить необязательные траты «до лучших времен». В Ижевске же отказались от традиционных масштабных празднований и новогодней иллюминации в пользу поддержки мобилизованных.