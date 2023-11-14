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Новогоднюю елку начали устанавливать на Центральной площади в Ижевске

Специалисты начали работы по установке новогодней елки на Центральной площади в столице Удмуртии. Она традиционно появится напротив дома правительства около сухого фонтана. Об этом сообщают очевидцы.

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Фото: Михаил Красильников

Фото: Михаил Красильников

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Фото: Михаил Красильников

Фото: Михаил Красильников

Напомним, что в прошлом году установка новогодних деревьев в Ижевске также началась в ноябре. При этом в других городах, например, в Воткинске администрация отказалась от покупки новой елки. По словам мэра, новогоднее дерево «практически пришло в негодность», однако было принято решение отложить необязательные траты «до лучших времен». В Ижевске же отказались от традиционных масштабных празднований и новогодней иллюминации в пользу поддержки мобилизованных.

Фотогалерея

Как выглядела новогодняя елка в Ижевске перед прошлым праздником

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16 декабря в столице Удмуртии на Центральной площади прошло торжественное зажжение огней на главной елке города

16 декабря в столице Удмуртии на Центральной площади прошло торжественное зажжение огней на главной елке города

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Гостей мероприятия ждало выступление сказочных героев из Тридесятого царства и его окрестностей

Гостей мероприятия ждало выступление сказочных героев из Тридесятого царства и его окрестностей

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

По сюжету, зажечь огни на праздничной елке пытались скоморохи, царь Кузьма и Василиса, а также Дед Мороз и Снегурочка, однако их усилий оказалось недостаточно. Даже Емеля с его умением решать любой вопрос «по щучьему велению» не справился

По сюжету, зажечь огни на праздничной елке пытались скоморохи, царь Кузьма и Василиса, а также Дед Мороз и Снегурочка, однако их усилий оказалось недостаточно. Даже Емеля с его умением решать любой вопрос «по щучьему велению» не справился

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Зажечь огни смогли гости праздника, которые произнесли волшебные слова

Зажечь огни смогли гости праздника, которые произнесли волшебные слова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

С маленькими гостями праздника несколько занимательных игр провели аниматоры

С маленькими гостями праздника несколько занимательных игр провели аниматоры

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Перед ижевчанами выступил глава города Олег Бекмеметьев. Он напомнил, что наступающий 2023 год приготовил для всех спортивные состязания, театрализованные представления и самое главное — новогоднее настроение

Перед ижевчанами выступил глава города Олег Бекмеметьев. Он напомнил, что наступающий 2023 год приготовил для всех спортивные состязания, театрализованные представления и самое главное — новогоднее настроение

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Кроме того, на Центральной площади завершается строительство ледового городка. Рядом с елкой разместится Остров Буян — заповедное место, где живут русские богатыри и сказочные герои

Кроме того, на Центральной площади завершается строительство ледового городка. Рядом с елкой разместится Остров Буян — заповедное место, где живут русские богатыри и сказочные герои

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В настоящее время почти готовы входная группа, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также других ледовых персонажей

В настоящее время почти готовы входная группа, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также других ледовых персонажей

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В скором времени здесь заработает горка, лабиринты и фотозона

В скором времени здесь заработает горка, лабиринты и фотозона

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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16 декабря в столице Удмуртии на Центральной площади прошло торжественное зажжение огней на главной елке города

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Гостей мероприятия ждало выступление сказочных героев из Тридесятого царства и его окрестностей

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

По сюжету, зажечь огни на праздничной елке пытались скоморохи, царь Кузьма и Василиса, а также Дед Мороз и Снегурочка, однако их усилий оказалось недостаточно. Даже Емеля с его умением решать любой вопрос «по щучьему велению» не справился

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Зажечь огни смогли гости праздника, которые произнесли волшебные слова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

С маленькими гостями праздника несколько занимательных игр провели аниматоры

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Перед ижевчанами выступил глава города Олег Бекмеметьев. Он напомнил, что наступающий 2023 год приготовил для всех спортивные состязания, театрализованные представления и самое главное — новогоднее настроение

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Кроме того, на Центральной площади завершается строительство ледового городка. Рядом с елкой разместится Остров Буян — заповедное место, где живут русские богатыри и сказочные герои

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В настоящее время почти готовы входная группа, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также других ледовых персонажей

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В скором времени здесь заработает горка, лабиринты и фотозона

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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