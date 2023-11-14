ТУ Росимущества передало в собственность края земельные участки для организации дорожной инфраструктуры

Территориальное управление Росимущества передало в краевую собственность шесть земельных участков, расположенных в различных районах Перми. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Переданные участки послужат городу в организации дорожной инфраструктуры, позволят обеспечить безопасное дорожное движение и создать новые парковочные места.

Уже сейчас на федеральных земельных участках начато строительство дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы», автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина и автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара», участок от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев.