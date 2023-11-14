Власти Татарстана решили реорганизовать Академию наук республики

Правительство Татарстана решило реорганизовать Академию наук республики, Институт истории Марджани, Центр перспективных экономических исследований и Научный центр безопасности жизнедеятельности. Постановление об этом подписал глава Кабмина региона Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рифкат Минниханов, президент Академии наук Татарстана

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Рифкат Минниханов, президент Академии наук Татарстана

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В документе указывается, что все вышеперечисленные учреждения вместе с имуществом будут включены в структуру Академии наук Татарстана. Они будут обособленными структурными подразделениями академии.

Данное решение принято с целью улучшить координацию и в дальнейшем развивать потенциал научных исследований в научных учреждениях Татарстана, а также с целью более эффективного использования госимущества.

Реорганизация займет до 90 рабочих дней. Контролировать процесс будет отдел высшего, среднего профессионального образования и науки аппарата правительства Татарстана.

"Ъ-Казань"